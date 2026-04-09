Forum Emploi Formation Centre Paris Anim’ Interclub 17 PARIS
Forum Emploi Formation Centre Paris Anim’ Interclub 17 PARIS jeudi 16 avril 2026.
Le but de ce forum est de faciliter l’accès à l’emploi, à
la formation et à l’orientation professionnelle pour les jeunes. Il réunira en
un même lieu des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement afin
de proposer des opportunités concrètes.
Plusieurs pôles seront présents tout au long de l’après-midi :
Recrutement : offres d’emploi en CDD, CDI, jobs d’été et jobs
étudiants dans différents secteurs
Formation & insertion : découverte de parcours et dispositifs pour accéder
à l’emploi et à la formation
Aides & dispositifs : informations sur les aides financières liées à
l’activité professionnelle.
Le centre Paris Anim’ Interclub 17 et l’annexe Loucheur organise un forum emploi formation le jeudi 16 avril de 14h à 17h, au centre Paris Anim’ Interclub 17 ( 47 rue de Saussure 75017 Paris)
Le jeudi 16 avril 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure 75017 PARIS
+33142276881 mgenatio@actisce.fr
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