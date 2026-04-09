Forum Emploi Formation Centre Paris Anim’ Interclub 17 PARIS

Le but de ce forum est de faciliter l’accès à l’emploi, à

la formation et à l’orientation professionnelle pour les jeunes. Il réunira en

un même lieu des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement afin

de proposer des opportunités concrètes.

Plusieurs pôles seront présents tout au long de l’après-midi :

Recrutement : offres d’emploi en CDD, CDI, jobs d’été et jobs

étudiants dans différents secteurs

Formation & insertion : découverte de parcours et dispositifs pour accéder

à l’emploi et à la formation

Aides & dispositifs : informations sur les aides financières liées à

l’activité professionnelle.

Le centre Paris Anim’ Interclub 17 et l’annexe Loucheur organise un forum emploi formation le jeudi 16 avril de 14h à 17h, au centre Paris Anim’ Interclub 17 ( 47 rue de Saussure 75017 Paris)

Le jeudi 16 avril 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure 75017 PARIS

+33142276881 mgenatio@actisce.fr



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