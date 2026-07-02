Forum : La guerre des imaginaires est déclarée, Maison des Mobilités Durables, Lille

Informations pratiques

Forum : La guerre des imaginaires est déclarée Vendredi 25 septembre, 10h30 Maison des Mobilités Durables Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Pour espérer des lendemains qui chantent, encore faut-il que quelqu’un écrive la partition ! Mais au fait : comment imaginer un avenir solaire sans se faire taxer de gros bisounours ?

Réponse avec Climax pour une discussion exceptionnelle et garantie sans déprime… Dansons sur la tombe du vieux monde !

En présence de Gabriel Malek (auteur).

Modération : Dan Geiselhart (cofondateur de Climax)

Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

Maison des Mobilités Durables Place François Mitterrand, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320559795 [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Pour espérer des lendemains qui chantent, encore faut-il que quelqu’un écrive la partition !

DR