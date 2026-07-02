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Forum : La guerre des imaginaires est déclarée, Maison des Mobilités Durables, Lille

vendredi 25 septembre 2026 · Maison des Mobilités Durables · Lille

Forum : La guerre des imaginaires est déclarée, Maison des Mobilités Durables, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Maison des Mobilités Durables
Adresse
Place François Mitterrand, 59777 Lille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit sur réservation

Forum : La guerre des imaginaires est déclarée Vendredi 25 septembre, 10h30 Maison des Mobilités Durables Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Pour espérer des lendemains qui chantent, encore faut-il que quelqu’un écrive la partition ! Mais au fait : comment imaginer un avenir solaire sans se faire taxer de gros bisounours ?
Réponse avec Climax pour une discussion exceptionnelle et garantie sans déprime… Dansons sur la tombe du vieux monde !
En présence de Gabriel Malek (auteur).
Modération : Dan Geiselhart (cofondateur de Climax)

  • Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

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Pour espérer des lendemains qui chantent, encore faut-il que quelqu’un écrive la partition !

DR

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