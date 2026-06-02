Forum Petite Enfance & Familles du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS
Forum Petite Enfance & Familles du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS samedi 6 juin 2026.
Chaque
année au printemps, c’est le rendez-vous incontournable des familles pour tout
savoir sur les différents modes d’accueil de la petite enfance et les
espaces-ressources dédiés à la parentalité dans le 10e.
Au
programme de cette 4e édition : de
nombreux stands d’information pour les parents et futurs parents, des ateliers thématiques, des activités d’éveil et de jeux pour les enfants ou encore un troc de vêtements.
Les temps forts à ne pas manquer
- 14h30-16h30 : Sensibilisation aux gestes de premiers secours pour les enfants et nourrissons
- 14h30 : Atelier thématique « Le moment du repas chez les tout-petits »
- 15h30 : Atelier thématique « Le développement du langage »
- 16h30-17h20 : Concert d’éveil musical avec l’association « Tous mes rêves chantent »
Découvrir le programme complet
Rendez-vous en Mairie du 10e pour un après-midi d’information, d’ateliers et d’échanges autour de la petite enfance et de la parentalité, avec également de nombreuses animations gratuites pour les tout-petits.
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris
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