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Forum Petite Enfance & Familles du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS

Forum Petite Enfance & Familles du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS

Forum Petite Enfance & Familles du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS samedi 6 juin 2026.

Lieu : Mairie du 10e arrondissement

Adresse : 72 Rue du Faubourg Saint-Martin

Ville : 75010 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Chaque
année au printemps, c’est le rendez-vous incontournable des familles pour tout
savoir sur les différents modes d’accueil de la petite enfance et les
espaces-ressources dédiés à la parentalité dans le 10e.

Au
programme de cette 4e édition : de
nombreux stands d’information pour les parents et futurs parents, des ateliers thématiques, des activités d’éveil et de jeux pour les enfants ou encore un troc de vêtements.

affiche avec petit garçon aviateur

Les temps forts à ne pas manquer

  • 14h30-16h30 : Sensibilisation aux gestes de premiers secours pour les enfants et nourrissons
  • 14h30 : Atelier thématique « Le moment du repas chez les tout-petits »
  • 15h30 : Atelier thématique « Le développement du langage »
  • 16h30-17h20 : Concert d’éveil musical avec l’association « Tous mes rêves chantent »

Découvrir le programme complet

Rendez-vous en Mairie du 10e pour un après-midi d’information, d’ateliers et d’échanges autour de la petite enfance et de la parentalité, avec également de nombreuses animations gratuites pour les tout-petits.
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin  75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris


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