Forum Petite Enfance & Familles du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS

Chaque

année au printemps, c’est le rendez-vous incontournable des familles pour tout

savoir sur les différents modes d’accueil de la petite enfance et les

espaces-ressources dédiés à la parentalité dans le 10e.

Au

programme de cette 4e édition : de

nombreux stands d’information pour les parents et futurs parents, des ateliers thématiques, des activités d’éveil et de jeux pour les enfants ou encore un troc de vêtements.

Les temps forts à ne pas manquer

14h30-16h30 : Sensibilisation aux gestes de premiers secours pour les enfants et nourrissons

Sensibilisation aux gestes de premiers secours pour les enfants et nourrissons 14h30 : Atelier thématique « Le moment du repas chez les tout-petits »

Atelier thématique « Le moment du repas chez les tout-petits » 15h30 : Atelier thématique « Le développement du langage »

Atelier thématique « Le développement du langage » 16h30-17h20 : Concert d’éveil musical avec l’association « Tous mes rêves chantent »

Découvrir le programme complet

Rendez-vous en Mairie du 10e pour un après-midi d’information, d’ateliers et d’échanges autour de la petite enfance et de la parentalité, avec également de nombreuses animations gratuites pour les tout-petits.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris



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