Forum Solutions pour la rentrée 2026 QJ – Quartier Jeunes Paris

Informations pratiques

Tu as entre 15 et 25 ans et tu n’as pas encore trouvé de plan pour la rentrée ?

On a un PLAN B pour toi ! (et même un plan C, D…)

Formation,

stage, places vacantes en CFA, service civique, volontariat à

l’étranger… Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France t’aident à

trouver la solution qui te convient le mieux pour cette rentrée !

Démarre la rentrée du bon pied

Trouver une formation : viens à la rencontre des CFA qui auront encore des places vacantes.

Partir à l’étranger : échange sur la mobilité internationale avec Eurodesk.

S’engager : en savoir plus sur le service civique, le SNU, le bénévolat et la méthodologie de projet, le mentorat…

Vie pratique : des infos pour prendre soin de soi, sur les loisirs,

l’accès aux droits, la recherche de logement, les aides et démarches…

l’accès aux droits, la recherche de logement, les aides et démarches… Conseils personnalisés : tu pourras t’entretenir avec les

conseillers du CIDJ, les informateurs jeunesse du réseau Info Jeunes

Île-de-France et la Mission locale de Paris pour recevoir des conseils

personnalisés.

Retrouve la liste complète des écoles et entreprises présentes sur notre site.

Formation, stage, places vacantes en CFA, job, service civique, départ à l’étranger… Viens au forum et repars avec une solution !

Le mercredi 23 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

https://www.cidj.com/agendas/forum-solutions-pour-la-rentree



Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire

