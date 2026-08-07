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AGENDA · Saint-Louis

Forum Street Art Saint-Louis

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Louis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place du Forum
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Saint-Louis

Forum Street Art

Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Animations et démonstrations de street art (skate, graffitis, breakdance, freestyle football, etc.). Une journée conviviale pour petits et grands et 100 % gratuite !

Scène extérieure
De 11h à 19h

Atelier graffiti avec Traz initiation au dessin et lettrage, utilisation de pochoirs et de bombes de peinture. (Tout public cour de l’école Widemann)
Live painting avec Eduard Kasper (Allemagne), Camille Epplin (France), Eddie Hara (Suisse)
Démonstration et initiation de pump track et de BMX avec Bikoach
Live musique artistes du Centre socioculturel qui vont se produire pendant 20 min toutes les heures à partir de 15 h
Initiation au Learn O recherche d’énigmes, jeu interactif à faire à pied, patins, skate, trottinette, … Apportez votre matériel !
Musique et animations avec DJ David

Scènes intérieures
De 14h à 19h
Salle de concert

Battle Of Sun / Battle de breakdance internationale organisée par l’association Espace Hip Hop
Intermède toute l’après-midi sur la scène de la Battle shows de freestyle football avec Léonie Patureaux et Gaetan Czaja

Salle de sport

Espace structures gonflables parkours / château / toboggan
Découvrez et essayer le roller derby avec Slide the Rhine (+ de 16 ans)
Léonie Patureaux et Gaetan Czaja spécialistes de Freestyle Football feront des initiations, Battle de petits ponts et démonstrations
Initiation à la boxe avec le club Boxe Saint-Louis 3F
Mur interactif, jeux d’habilité
Le conseil des jeunes de Saint-Louis animera des concours de petits ponts, de tirs de précision en football
Stands Mission locale et CAP
Ambiance musicale

Restauration et musique
De 11h à 20h

Food Court extérieur
Afrik’n’saveurs
Donustreet
A.Burgers

Intérieur
Les Alévis 0  .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 00  mairie@ville-saint-louis.fr

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English :

L’événement Forum Street Art Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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