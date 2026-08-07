Forum Street Art Saint-Louis

Informations pratiques

Saint-Louis

Forum Street Art

Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Animations et démonstrations de street art (skate, graffitis, breakdance, freestyle football, etc.). Une journée conviviale pour petits et grands et 100 % gratuite !

Scène extérieure

De 11h à 19h

Atelier graffiti avec Traz initiation au dessin et lettrage, utilisation de pochoirs et de bombes de peinture. (Tout public cour de l’école Widemann)

Live painting avec Eduard Kasper (Allemagne), Camille Epplin (France), Eddie Hara (Suisse)

Démonstration et initiation de pump track et de BMX avec Bikoach

Live musique artistes du Centre socioculturel qui vont se produire pendant 20 min toutes les heures à partir de 15 h

Initiation au Learn O recherche d’énigmes, jeu interactif à faire à pied, patins, skate, trottinette, … Apportez votre matériel !

Musique et animations avec DJ David

Scènes intérieures

De 14h à 19h

Salle de concert

Battle Of Sun / Battle de breakdance internationale organisée par l’association Espace Hip Hop

Intermède toute l’après-midi sur la scène de la Battle shows de freestyle football avec Léonie Patureaux et Gaetan Czaja

Salle de sport

Espace structures gonflables parkours / château / toboggan

Découvrez et essayer le roller derby avec Slide the Rhine (+ de 16 ans)

Léonie Patureaux et Gaetan Czaja spécialistes de Freestyle Football feront des initiations, Battle de petits ponts et démonstrations

Initiation à la boxe avec le club Boxe Saint-Louis 3F

Mur interactif, jeux d’habilité

Le conseil des jeunes de Saint-Louis animera des concours de petits ponts, de tirs de précision en football

Stands Mission locale et CAP

Ambiance musicale

Restauration et musique

De 11h à 20h

Food Court extérieur

Afrik’n’saveurs

Donustreet

A.Burgers

Intérieur

Les Alévis 0 .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 00 mairie@ville-saint-louis.fr

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English :

L’événement Forum Street Art Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue