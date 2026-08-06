Informations pratiques

Hures-la-Parade

FOUILLES PALÉONTOLOGIQUES SUR LE CAUSSE MÉJEAN

Le Villaret Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-07

Rencontrez des paléontologues et découvrez avec eux les fossiles trouvés dans les calcaires lithographiques de Nivoliers.

Toute la semaine du 3 août, l’Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc (APHPL) mènera des fouilles paléontologiques sur le Causse Méjean et son camps de base sera au laboratoire de TAKH, à l’occasion du projet Ecodino.

A cette occasion, des visites guidées du laboratoire de TAKH seront organisées en plus des visites habituelles autours des chevaux.

Vous pourrez découvrir le métier des paléontologues sur place, observer leur travail et découvrir avec eux les fossiles trouvés dans les calcaires lithographiques de Nivoliers !

Jeudi 6 août de 17h à 17h45 (visites toutes les 15 min)

Vendredi 7 août de 15h à 17h45 (visites toutes les 15 min) .

Le Villaret Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 64 43 accueil@takh.org

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English :

Meet some paleontologists and join them in exploring the fossils found in the lithographic limestones of Nivoliers.

L’événement FOUILLES PALÉONTOLOGIQUES SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-08-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes