Foulées des barbus Épinal

Foulées des barbus

Parc du Château Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 10:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Parcours de 6,5 km

COURSE ET MARCHE NON CHRONOMETREES ouvertes à tous les hommes.

Organisée par le Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, elle aura lieu au parc du château.

Echauffement à 10h

Parcours de 2 km accessible PMRTout public

.

Parc du Château Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 33 29 16

English :

6.5 km course –

RUN AND WALK WITHOUT CLOCK OPEN to all men.

Organized by the Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, the event takes place in the château grounds.

Warm-up at 10 a.m

2 km course accessible to disabled persons

