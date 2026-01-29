Foulées des barbus Épinal
Foulées des barbus Épinal dimanche 1 novembre 2026.
Foulées des barbus
Parc du Château Épinal Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 10:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Parcours de 6,5 km
COURSE ET MARCHE NON CHRONOMETREES ouvertes à tous les hommes.
Organisée par le Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, elle aura lieu au parc du château.
Echauffement à 10h
Parcours de 2 km accessible PMRTout public
.
Parc du Château Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 33 29 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6.5 km course –
RUN AND WALK WITHOUT CLOCK OPEN to all men.
Organized by the Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, the event takes place in the château grounds.
Warm-up at 10 a.m
2 km course accessible to disabled persons
L’événement Foulées des barbus Épinal a été mis à jour le 2026-01-29 par OT EPINAL ET SA REGION