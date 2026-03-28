Foulées Roses de Chartres 2026 une course-marche contre le cancer

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Participez à une journée sportive, solidaire et festive le 27 juin avec Les Foulées Roses !

5 km à parcourir dans les rues de Chartres en marchant ou à allure libre. Pour chaque inscription, 7 € seront reversés à l’association PEPS, contribuant au financement de la lutte contre le cancer et à la prise en charge de soins pour les patients, qui sont chaque année 20 % plus nombreux à être suivis grâce aux dons récoltés. Départ à Médiathèque l’Apostrophe. 12 .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire fouleesroses@centrefrance.com

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English :

Take part in a day of sport, solidarity and festivities on June 27 with Les Foulées Roses!

L’événement Foulées Roses de Chartres 2026 une course-marche contre le cancer Chartres a été mis à jour le 2026-03-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES