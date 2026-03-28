Foulées Roses de Chartres 2026 une course-marche contre le cancer Chartres
Foulées Roses de Chartres 2026 une course-marche contre le cancer Chartres samedi 27 juin 2026.
Foulées Roses de Chartres 2026 une course-marche contre le cancer
Place des Épars Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Participez à une journée sportive, solidaire et festive le 27 juin avec Les Foulées Roses !
5 km à parcourir dans les rues de Chartres en marchant ou à allure libre. Pour chaque inscription, 7 € seront reversés à l’association PEPS, contribuant au financement de la lutte contre le cancer et à la prise en charge de soins pour les patients, qui sont chaque année 20 % plus nombreux à être suivis grâce aux dons récoltés. Départ à Médiathèque l’Apostrophe. 12 .
Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire fouleesroses@centrefrance.com
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English :
Take part in a day of sport, solidarity and festivities on June 27 with Les Foulées Roses!
L’événement Foulées Roses de Chartres 2026 une course-marche contre le cancer Chartres a été mis à jour le 2026-03-28 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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