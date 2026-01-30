Foulées roses spinaliennes Place Georgin Épinal

Foulées roses spinaliennes

Place Georgin Marché couvert Épinal Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

2026-10-04

FOULEES ROSES SPINALIENNES

10€ d’inscription qui seront totalement reversés au comité des VOSGES de la LIGUE contre le Cancer.

Parcours de 6KM dont le départ est à 10h30 à la Place Georgin (Marché couvert)

Course et marche non chronométrées réservées à toutes les Femmes.Tout public

Place Georgin Marché couvert Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 33 29 16 cd88@ligue-cancer.net

English :

FOULEES ROSES SPINALIENNES

10? registration fee to be donated in full to the VOSGES committee of the LIGUE contre le Cancer.

6KM course starting at 10:30 am at Place Georgin (Marché couvert)

Non-timed run and walk for all women.

