Foulées roses spinaliennes Place Georgin Épinal
Foulées roses spinaliennes Place Georgin Épinal dimanche 4 octobre 2026.
Foulées roses spinaliennes
Place Georgin Marché couvert Épinal Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
2026-10-04
FOULEES ROSES SPINALIENNES
10€ d’inscription qui seront totalement reversés au comité des VOSGES de la LIGUE contre le Cancer.
Parcours de 6KM dont le départ est à 10h30 à la Place Georgin (Marché couvert)
Course et marche non chronométrées réservées à toutes les Femmes.Tout public
Place Georgin Marché couvert Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 33 29 16 cd88@ligue-cancer.net
English :
FOULEES ROSES SPINALIENNES
10? registration fee to be donated in full to the VOSGES committee of the LIGUE contre le Cancer.
6KM course starting at 10:30 am at Place Georgin (Marché couvert)
Non-timed run and walk for all women.
