Fragments et métamorphoses Concerts Saint-Merry Paris

Jacopo Parisato

Pianiste italien, Jacopo Parisato se forme aux Conservatoires de Rovigo et de Parme, où il obtient son Master avec les plus hautes distinctions sous la direction d’Alberto Miodini et Mariangela Vacatello. Il poursuit actuellement son perfectionnement à l’École Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot dans la classe de Jean-Marc Luisada, au sein de l’Artist Diploma.

Son activité de concertiste l’amène à se produire régulièrement en Italie et à l’étranger, aussi bien en récital qu’en musique de chambre. Il a notamment joué à l’Auditorium Pollini de Padoue, à la Casa della Musica de Parme, à la Cathédrale de Nanterre, à l’Église Protestante Saint-Jean de Paris, pour la Fundación Eutherpe de León en Espagne, ainsi que dans autres salles et saisons de concerts.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, parmi lesquels le Premio Crescendo et le concours Via della Seta, il s’est également distingué par son intérêt pour le répertoire italien des XXe siècle. À ce titre, il a collaboré avec l’Orchestra di Padova e del Veneto dans des projets consacrés notamment à Gian Francesco Malipiero et Claudio Mosca. Son travail a par ailleurs été présenté sur la chaîne nationale italienne Rai 5 dans l’émission Dentro le note, animée par le pianiste Roberto Prosseda.

Particulièrement attaché à la conception de programmes originaux, il développe une démarche artistique fondée sur le dialogue entre différentes esthétiques, époques et traditions musicales. Ses récitals mettent volontiers en regard des compositeurs rarement associés, dans une recherche constante de cohérence dramaturgique et poétique.

Un premier projet discographique consacré aux œuvres de Giacinto Scelsi et Luigi Perrachio paraîtra en 2027. Parallèlement à sa carrière de concertiste, il enseigne le piano, activité qui nourrit sa réflexion sur le son, l’écoute et les processus d’apprentissage.

À travers les univers de Mompou, Debussy et Perrachio, ce programme explore la transformation : des miniatures les plus intimes jusqu’à l’architecture monumentale de Liszt.

Le dimanche 12 juillet 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit sous condition

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-12T16:00:00+02:00_2026-07-12T17:30:00+02:00

Concerts Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

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