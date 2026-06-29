FRAGMENT(S) Soissons
FRAGMENT(S) Soissons samedi 6 février 2027.
Soissons
FRAGMENT(S)
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 20:00:00
fin : 2027-02-06
Date(s) :
2027-02-06
Inspiré par l’univers du sculpteur Bruno Catalano, Fragment(S) réunit huit
danseurs dans une traversée sensible où les corps racontent nos fragilités
et nos forces. Entre danse contemporaine, hip-hop et jazz, les interprètes
explorent les fragments d’histoires qui composent chaque être humain.
Un spectacle poétique et puissant où le mouvement révèle toute la beauté
de l’imperfection.
Inspiré par l’univers du sculpteur Bruno Catalano, Fragment(S) réunit huit
danseurs dans une traversée sensible où les corps racontent nos fragilités
et nos forces. Entre danse contemporaine, hip-hop et jazz, les interprètes
explorent les fragments d’histoires qui composent chaque être humain.
Un spectacle poétique et puissant où le mouvement révèle toute la beauté
de l’imperfection. .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
Inspired by the world of sculptor Bruno Catalano, *Fragment(S)* brings together eight
dancers in a sensitive journey where their bodies express our vulnerabilities
and our strengths. Blending contemporary dance, hip-hop, and jazz, the performers
explore the fragments of stories that make up every human being.
A poetic and powerful performance in which movement reveals the full beauty
of imperfection.
L’événement FRAGMENT(S) Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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