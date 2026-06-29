Soissons

FRAGMENT(S)

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Inspiré par l’univers du sculpteur Bruno Catalano, Fragment(S) réunit huit

danseurs dans une traversée sensible où les corps racontent nos fragilités

et nos forces. Entre danse contemporaine, hip-hop et jazz, les interprètes

explorent les fragments d’histoires qui composent chaque être humain.

Un spectacle poétique et puissant où le mouvement révèle toute la beauté

de l’imperfection.

Inspiré par l’univers du sculpteur Bruno Catalano, Fragment(S) réunit huit

danseurs dans une traversée sensible où les corps racontent nos fragilités

et nos forces. Entre danse contemporaine, hip-hop et jazz, les interprètes

explorent les fragments d’histoires qui composent chaque être humain.

Un spectacle poétique et puissant où le mouvement révèle toute la beauté

de l’imperfection. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Inspired by the world of sculptor Bruno Catalano, *Fragment(S)* brings together eight

dancers in a sensitive journey where their bodies express our vulnerabilities

and our strengths. Blending contemporary dance, hip-hop, and jazz, the performers

explore the fragments of stories that make up every human being.

A poetic and powerful performance in which movement reveals the full beauty

of imperfection.

L’événement FRAGMENT(S) Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois