Frairie des Petits Ventres

Rue de la Boucherie Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Venez découvrir un événement qui évoque et commémore le souvenir de la corporation des bouchers de la cité limougeaude. L’espace d’une journée, les quartiers de la Boucherie (rue de la Boucherie, place Saint-Aurélien, place Barreyrette) et des Halles retrouvent ses origines et convient le public à venir déguster les spécialités limousines dans une ambiance conviviale.

L’inauguration de la Frairie se fera en présence du maire de Limoges et vous pourrez admirer la procession de la statue de Notre-Dame-de-Pitié, tradition féminine du XIXème siècle. Cette fête typiquement Limougeaude a été créée en 1973 par l’association du Vieux Limoges pour sauver le quartier pittoresque de la Boucherie de la destruction. .

Rue de la Boucherie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine frairiedespetitsventres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Frairie des Petits Ventres

L’événement Frairie des Petits Ventres Limoges a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Limoges Métropole