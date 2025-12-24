Frairie des Petits Ventres, Limoges
Frairie des Petits Ventres, Limoges vendredi 16 octobre 2026.
Frairie des Petits Ventres
Rue de la Boucherie Limoges Haute-Vienne
Venez découvrir un événement qui évoque et commémore le souvenir de la corporation des bouchers de la cité limougeaude. L’espace d’une journée, les quartiers de la Boucherie (rue de la Boucherie, place Saint-Aurélien, place Barreyrette) et des Halles retrouvent ses origines et convient le public à venir déguster les spécialités limousines dans une ambiance conviviale.
L’inauguration de la Frairie se fera en présence du maire de Limoges et vous pourrez admirer la procession de la statue de Notre-Dame-de-Pitié, tradition féminine du XIXème siècle. Cette fête typiquement Limougeaude a été créée en 1973 par l’association du Vieux Limoges pour sauver le quartier pittoresque de la Boucherie de la destruction. .
frairiedespetitsventres@gmail.com
