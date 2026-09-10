FRAMES THEATRE GARONNE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FRAMES

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 21:00:00

fin : 2027-01-11 22:00:00

Date(s) :

2027-01-09 2027-01-10 2027-01-11

Trois dispositifs pour quatre équilibristes, ce sont autant d’occasions d’élargir les perspectives. C’est ce décadrage que propose ce spectacle déambulatoire qui se déploiera dans les trois salles du Garonne.

Avec Frames (cadres), Alexander Vantournhout interroge notre rapport aux oeuvres à travers trois installations chorégraphiques conçues comme des terrains de jeu pour repenser le regard. L’artiste belge, véritable chorégraphe de l’espace, sort du périmètre de la scène et multiplie les cadres de représentations, déplaçant ainsi le public au fil d’un parcours en trois temps. S’appuyant sur la gravité et le potentiel du corps humain, la performance physique se confronte à ses propres limites. Résistance, équilibre et coopération sont les maîtres-mots d’une oeuvre qui, à la manière d’une sculpture ou d’une peinture, prend forme sous nos yeux. Une exposition vivante dont chacun·e a la clé, selon son propre point de vue. 10 .

THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Three sets for four tightrope walkers offer just as many opportunities to broaden one’s horizons. This is the fresh perspective offered by this walking performance, which will unfold across the three halls of the Garonne.

L’événement FRAMES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE