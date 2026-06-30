Informations pratiques

Joué-lès-Tours

France Gall & Michel Berger l’hommage

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.

Un concert vibrant d’émotion et d’énergie, qui célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.

Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.

Un concert vibrant d’émotion et d’énergie, qui célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.

Sur scène, Sandra Battini et Philippe Tailleferd les voix du groupe COVERTRAMP, le tribute SUPERTRAMP qui fait référence en Europe, interprètent avec justesse et intensité le répertoire inoubliable du duo légendaire.

Accompagnés de musiciens d’exception issus des plus grandes tournées internationales, ils recréent la magie d’une époque, entre poésie, passion et groove.

Fans passionnés, ces artistes redonnent vie à l’âme de Gall et Berger, avec cette même envie de faire vibrer, chanter… et danser. .

Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Immerse yourself in the mythical world of France Gall and Michel Berger, two iconic figures of French music.

A concert brimming with emotion and energy, celebrating their musical legacy through their greatest hits.

L’événement France Gall & Michel Berger l’hommage Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 37