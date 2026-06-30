France Gall & Michel Berger l’hommage Joué-lès-Tours
jeudi 24 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
France Gall & Michel Berger l’hommage
Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.
Un concert vibrant d’émotion et d’énergie, qui célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.
Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.
Un concert vibrant d’émotion et d’énergie, qui célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.
Sur scène, Sandra Battini et Philippe Tailleferd les voix du groupe COVERTRAMP, le tribute SUPERTRAMP qui fait référence en Europe, interprètent avec justesse et intensité le répertoire inoubliable du duo légendaire.
Accompagnés de musiciens d’exception issus des plus grandes tournées internationales, ils recréent la magie d’une époque, entre poésie, passion et groove.
Fans passionnés, ces artistes redonnent vie à l’âme de Gall et Berger, avec cette même envie de faire vibrer, chanter… et danser. .
Allée André Malraux Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Immerse yourself in the mythical world of France Gall and Michel Berger, two iconic figures of French music.
A concert brimming with emotion and energy, celebrating their musical legacy through their greatest hits.
L’événement France Gall & Michel Berger l’hommage Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 37
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