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France Louisiane en Loudunais et à la Maison de l’Acadie Chalais

France Louisiane en Loudunais et à la Maison de l’Acadie Chalais

France Louisiane en Loudunais et à la Maison de l’Acadie Chalais samedi 6 juin 2026.

Adresse : RD 347

Ville : 86200 Chalais

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chalais

France Louisiane en Loudunais et à la Maison de l’Acadie

RD 347 Chalais Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

A l’occasion de l’Assemblée Générale de France Louisiane à Loudun, des festivités sont prévues à la suite à l’Auberge de la Briande
– samedi à partir de 19h ; soirée Cajun avec repas et bal cajun
– dimanche ; à 10h, visite de la Maison de l’Acadie suivie d’un repas convivial à l’Auberge de la Briande et après-midi visite de la ville de Châtellerault et son passé historique des Acadiens.
Les participations aux deux repas sont de 35€ par personne pour la soirée du 6 juin ou 65€ par personne pour les deux repas cumulés.   .

RD 347 Chalais 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 24 00 63 

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English : France Louisiane en Loudunais et à la Maison de l’Acadie

L’événement France Louisiane en Loudunais et à la Maison de l’Acadie Chalais a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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