France-Turquie au Stade Atlantique, Stade Atlantique Bordeaux Métropole, Bordeaux

Informations pratiques

France-Turquie au Stade Atlantique Dimanche 15 novembre, 21h00 Stade Atlantique Bordeaux Métropole Gironde

Billetterie à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T21:00:00+01:00 – 2026-11-15T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T21:00:00+01:00 – 2026-11-15T23:00:00+01:00

LES BLEUS DE ZIDANE SONT DE RETOUR ! ✨

Le 15 novembre 2026, le Stade Atlantique Bordeaux Métropole vibrera aux couleurs de l’Equipe de France pour une rencontre face à la Turquie !

Cette affiche marquera la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations 2026-2027.

Après leurs passages au Stade de France face à l’Italie et à la Belgique, les Bleus de Kylian Mbappé feront escale en Gironde (pour la première fois depuis leur venue en juin 2024 et la 7e apparition au total).

Ce match s’annonce donc décisif : selon le résultat des matchs précédents, cette rencontre pourrait sceller la qualification des Bleus dans la compétition.

Un scénario à suspense, porté par la ferveur d’un stade de plus de 42 000 places, qui promet une ambiance électrique et une soirée mémorable pour tous les amateurs de football de la métropole bordelaise.

Billetterie à venir.

Offres loges et places VIP

#LeSaviezVous

Le 17 août 1994, un certain Zinédine Zidane fêtait sa première sélection en Bleu à Bordeaux, au Parc Lescure. Entré à la 63e minute alors que la France était menée 2-0 face à la République tchèque, il inscrit un doublé et arrache le match nul (2-2). Trente-deux ans plus tard, c’est en sélectionneur qu’il reviendra sur cette même pelouse pour France – Turquie !

Stade Atlantique Bordeaux Métropole cours jules ladoumègue Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://stade-atlantique.bordeaux-metropole.fr/fr/entreprises/contactez-nous »}]

Rendez-vous le 15 novembre 2026 pour le match de football France – Turquie

FFF