Francesco Piemontesi Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
vendredi 20 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
Francesco Piemontesi
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 22:00:00
Date(s) :
2026-11-20
La plus parfaite de toutes quant à l’esprit et la forme , écrivait Schumann de la Sonate en sol majeur de Schubert, qui concilie à merveille le classicisme avec le romantisme naissant. De quoi entraîner l’auditeur vers les vallées imaginaires de Liszt.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
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English : Francesco Piemontesi
“The most perfect of all in terms of spirit and form,” Schumann wrote of Schubert’s Sonata in G major, which beautifully reconciles classicism with nascent romanticism. It is enough to transport the listener to Liszt’s imaginary valleys.
L’événement Francesco Piemontesi Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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