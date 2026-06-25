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AGENDA · Lyon 3e Arrondissement

Francesco Piemontesi Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

vendredi 20 novembre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)
Adresse
149 rue Garibaldi
Ville
69003 Lyon 3e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 3e Arrondissement

Francesco Piemontesi

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 22:00:00

Date(s) :
2026-11-20

La plus parfaite de toutes quant à l’esprit et la forme , écrivait Schumann de la Sonate en sol majeur de Schubert, qui concilie à merveille le classicisme avec le romantisme naissant. De quoi entraîner l’auditeur vers les vallées imaginaires de Liszt.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Francesco Piemontesi

“The most perfect of all in terms of spirit and form,” Schumann wrote of Schubert’s Sonata in G major, which beautifully reconciles classicism with nascent romanticism. It is enough to transport the listener to Liszt’s imaginary valleys.

L’événement Francesco Piemontesi Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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