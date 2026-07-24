FRANCHIR, une exposition sur le pont Saint-Ange Pont Saint-Ange Paris

Informations pratiques

Cette exposition réunit six récits photographiques réalisés auprès de femmes, de jeunes et de communautés engagées dans des contextes marqués par l’exil, les inégalités, les violences ou les bouleversements climatiques. Face à ces réalités, il ne s’agit pas seulement de témoigner, mais de montrer ce qui se construit malgré tout : des formes de résistance, d’invention et de transmission.

FRANCHIR explore les passages que chacun est amené à traverser : franchir une frontière, une épreuve, une rupture ou une peur. Comme un pont reliant deux rives, cette exposition met à l’honneur des héros anonymes, celles et ceux qui œuvrent pour transformer des vies et ouvrir des chemins vers davantage de dignité, de solidarité et d’espoir.

Chacune de ces séries accompagne des initiatives locales qui transforment le quotidien. Loin d’une vision surplombante, les images se construisent dans la proximité, en lien direct avec celles et ceux qui agissent sur le terrain. Elles deviennent des outils de récit et de circulation : elles permettent de rendre visibles des situations complexes et des réalités souvent éloignées, et de redonner une place centrale aux personnes photographiées.

L’exposition s’articule autour de trois mouvements – résister, reconstruire, accompagner – qui dessinent une même dynamique : celle de vies qui avancent, franchissent les obstacles et se réinventent dans des contextes fragiles.

Ici, la photographie ne fige pas. Elle relie et engage. Elle ouvre un espace où le contexte devient lisible et où le regard ne s’arrête plus aux apparences, mais à ce qui peut être compris, partagé et, peut-être, transformé. À l’image d’un pont, elle invite à traverser les frontières visibles et invisibles qui nous séparent pour rejoindre l’autre et imaginer un avenir commun.

Les photographes sont : Agnès Dherbeys, photojournaliste primée (médaille d’or Robert Capa, World Press Photo), documente les questions d’identité. Elle a travaillé aux États-Unis pour The PhotoBridge Project. Chloé Sharrock couvre les droits des femmes et les crises contemporaines, lauréate du CNAP et de la Grande Commande nationale. Sa mission l’a conduite en Inde. Olivier Jobard consacre son œuvre aux migrations et à l’exil depuis plus de vingt ans (Visa d’Or, World Press Photo, Emmy Award). Il a travaillé en Syrie et en Haïti. Guillaume Binet, cofondateur de MYOP et de The PhotoBridge Project, documente les conflits et collabore avec de grandes organisations humanitaires. Il a mené ses reportages au Sri Lanka et au Kenya.

À travers six récits photographiques, FRANCHIR met en lumière celles et ceux qui transforment les épreuves en avenir.

Du vendredi 24 juillet 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Pont Saint-Ange Boulevard de la Chapelle 75010, 75018 Paris, France Paris

https://www.thephotobridgeprojectevents.org



Afficher la carte du lieu Pont Saint-Ange et trouvez le meilleur itinéraire

