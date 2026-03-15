Fort de vingt années de bons et loyaux services à New York où il a joué et enregistré avec les plus grands, Franck Amsallem signe un disque en forme d’adieu à la mégapole américaine et affirme, à la tête d’un quartet international de haut vol où brille le saxophoniste cubain Irving Acao, que le jazz tel qu’il le conçoit peut se jouer aussi bien ici et maintenant : Gotham Goodbye, bonjour Paris !

Franck Amsallem : piano

Irving Acao : tenor saxophone

Viktor Nyberg : contrebasse

Gautier Garrigue : batterie

4 musiciens des plus demandés se sont réunis pour une musique d’une énergie folle.

Le samedi 21 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

35 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-21T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-21T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-21T20:00:00+02:00_2026-11-21T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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