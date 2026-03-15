Franck Amsallem « Gotham Goodbye » Featuring Irving Acao Le Son de la Terre PARIS 05
Franck Amsallem « Gotham Goodbye » Featuring Irving Acao Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 21 novembre 2026.
Fort de vingt années de bons et loyaux services à New York où il a joué et enregistré avec les plus grands, Franck Amsallem signe un disque en forme d’adieu à la mégapole américaine et affirme, à la tête d’un quartet international de haut vol où brille le saxophoniste cubain Irving Acao, que le jazz tel qu’il le conçoit peut se jouer aussi bien ici et maintenant : Gotham Goodbye, bonjour Paris !
Franck Amsallem : piano
Irving Acao : tenor saxophone
Viktor Nyberg : contrebasse
Gautier Garrigue : batterie
4 musiciens des plus demandés se sont réunis pour une musique d’une énergie folle.
Le samedi 21 novembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
35 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T20:00:00+02:00_2026-11-21T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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