UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Franck Avitabile Trio tribute to Michel Petrucciani Le Melville Paris

Franck Avitabile Trio tribute to Michel Petrucciani Le Melville Paris

Franck Avitabile Trio tribute to Michel Petrucciani Le Melville Paris samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Michel Petrucciani (consacré musicien de l’année par l’Académie du jazz en 1981) a laissé une trace indélébile auprès d’un public qui a largement dépassé le cercle des initiés. Son charisme, son lyrisme généreux, sa technique phénoménale toute entière dévolue à la musique, ont replacé l’émotion au cœur du jazz. Michel Petrucciani fut aussi l’une des rares figures du jazz hexagonal à devenir une star internationale.

À l’occasion de ce concert-hommage qui se veut joyeux et créatif, Franck Avitabile, Marc Bollengier et Faniry Andrianarisoa se réuniront pour célébrer le pianiste et compositeur disparu et interpréter ses plus belles compositions ainsi que des compositions de Franck Avitabile.

Franck Avitabile : piano

Marc Bollengier : contrebasse

Faniry Andrianarisoa : batterie

Michel Petrucciani, étoile du jazz, a enivré le monde avec son charisme et son talent. Un concert-hommage avec Franck Avitabile et son trio célébrera son héritage musical inoubliable.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6042


Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)