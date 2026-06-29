Franck Avitabile Trio tribute to Michel Petrucciani Le Melville Paris

Michel Petrucciani (consacré musicien de l’année par l’Académie du jazz en 1981) a laissé une trace indélébile auprès d’un public qui a largement dépassé le cercle des initiés. Son charisme, son lyrisme généreux, sa technique phénoménale toute entière dévolue à la musique, ont replacé l’émotion au cœur du jazz. Michel Petrucciani fut aussi l’une des rares figures du jazz hexagonal à devenir une star internationale.

À l’occasion de ce concert-hommage qui se veut joyeux et créatif, Franck Avitabile, Marc Bollengier et Faniry Andrianarisoa se réuniront pour célébrer le pianiste et compositeur disparu et interpréter ses plus belles compositions ainsi que des compositions de Franck Avitabile.

Franck Avitabile : piano

Marc Bollengier : contrebasse

Faniry Andrianarisoa : batterie

Michel Petrucciani, étoile du jazz, a enivré le monde avec son charisme et son talent. Un concert-hommage avec Franck Avitabile et son trio célébrera son héritage musical inoubliable.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6042



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