Franck Avitabile Trio tribute to Michel Petrucciani Le Melville Paris
Franck Avitabile Trio tribute to Michel Petrucciani Le Melville Paris samedi 25 juillet 2026.
Michel Petrucciani (consacré musicien de l’année par l’Académie du jazz en 1981) a laissé une trace indélébile auprès d’un public qui a largement dépassé le cercle des initiés. Son charisme, son lyrisme généreux, sa technique phénoménale toute entière dévolue à la musique, ont replacé l’émotion au cœur du jazz. Michel Petrucciani fut aussi l’une des rares figures du jazz hexagonal à devenir une star internationale.
À l’occasion de ce concert-hommage qui se veut joyeux et créatif, Franck Avitabile, Marc Bollengier et Faniry Andrianarisoa se réuniront pour célébrer le pianiste et compositeur disparu et interpréter ses plus belles compositions ainsi que des compositions de Franck Avitabile.
Franck Avitabile : piano
Marc Bollengier : contrebasse
Faniry Andrianarisoa : batterie
Michel Petrucciani, étoile du jazz, a enivré le monde avec son charisme et son talent. Un concert-hommage avec Franck Avitabile et son trio célébrera son héritage musical inoubliable.
Le vendredi 24 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6042
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stages vacances d’été : jeu vidéo, dessin, animation 3D ISART Digital Paris 29 juin 2026
- Stage de dessin du corps humain (formes de bases) avec modèle vivant 29 juin 2026
- STAGE DESSIN ET COLLAGE Ateliers SOUHAM Paris 29 juin 2026
- Stage de boxe/MMA au stade Suchet Stade Suchet Paris 29 juin 2026
- Workshops d’été de danse à la Ménagerie de verre Ménagerie de verre Paris 29 juin 2026