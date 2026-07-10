Dernière Chronologic de la saison 2026 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
samedi 25 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
La Machine ouvre ses portes pour La CHRONOLOGIC !
La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !
CHRONOLOGIC
Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé. Une orgie musicale, un jet lag intemporel.
(Si complet en prévente, billetterie sur place.)
La Chronologic : dernière date à La Machine ce vendredi 24 juillet 2026 !
Le vendredi 24 juillet 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 19 à 23 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T02:55:00+02:00
fin : 2026-07-25T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-24T23:55:00+02:00_2026-07-24T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
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