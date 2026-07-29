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FranckyPnose, Experie-mentale Théâtre Le Normandy Le Havre

jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

FranckyPnose, Experie-mentale

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Francky Pnose revient avec son nouvel opus Experie-mentale , une création 100 % inédite qui repousse les limites de votre imaginaire.
Il crée autour de lui une ambiance inédite dans l’univers de l’hypnose.
Francky Pnose sera, avec ses performances mentales, vous bluffer et vous faire découvrir des capacités jusque-là insoupçonnées. Ce spectacle est mis en scène par l’Humoriste Anthony Joubert.
Un spectacle dont vous vous souviendrez longtemps, à découvrir en famille.

Réservation obligatoire   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : FranckyPnose, Experie-mentale

L’événement FranckyPnose, Experie-mentale Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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