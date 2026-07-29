FranckyPnose, Experie-mentale Théâtre Le Normandy Le Havre
jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
FranckyPnose, Experie-mentale
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Francky Pnose revient avec son nouvel opus Experie-mentale , une création 100 % inédite qui repousse les limites de votre imaginaire.
Il crée autour de lui une ambiance inédite dans l’univers de l’hypnose.
Francky Pnose sera, avec ses performances mentales, vous bluffer et vous faire découvrir des capacités jusque-là insoupçonnées. Ce spectacle est mis en scène par l’Humoriste Anthony Joubert.
Un spectacle dont vous vous souviendrez longtemps, à découvrir en famille.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FranckyPnose, Experie-mentale
L’événement FranckyPnose, Experie-mentale Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier enfant avec Delphine Boeschlin MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 29 juillet 2026
- Atelier enfant avec Alexandra Laffitte MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 29 juillet 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 29 juillet 2026
- Atelier Tapas & apéritifs d’été La Grande École Le Havre 29 juillet 2026
- Mini-stage Cacahuète XL Ophélie Pâtisse Le Havre 30 juillet 2026