FRANÇOIS CONSTANTIN QUARTET – “Erroll forever” Le Baiser Salé Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Erroll Garner demeure l’une des figures les plus singulières de l’histoire du jazz. Pianiste autodidacte au toucher incomparable, créateur du standard Misty et maître d’un swing aussi libre qu’élégant, il a développé un langage musical immédiatement identifiable, où virtuosité, lyrisme et sens du rythme ne font qu’un. Avec ce quartet, François Constantin célèbre l’héritage de ce musicien d’exception aux côtés de Jean-Michel Bernard, William Brunard et Romain Sarron. Ensemble, ils revisitent l’univers de Garner avec respect et personnalité, en retrouvant cette énergie communicative et cette liberté qui ont fait sa légende. Ce projet accompagne la sortie prochaine d’un album consacré à Erroll Garner, attendue entre septembre et décembre, et offre l’occasion de découvrir en avant-première un répertoire où l’élégance du piano d’Erroll Garner rencontre la complicité et la liberté d’un quartet de premier plan.
Le monde merveilleux D’Erroll Garner
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif Web : 28 EUR
Tarif sur place : 33 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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