Informations pratiques

Mon Frère est né d’un désir ancien, mais longtemps contenu : celui de donner la parole – la vraie, la pleine – à Christian, le frère du metteur en scène. Sourd de naissance, il a grandi dans un monde qui parle fort mais écoute peu et qui, par incompréhension, par manque de connaissance et par peur, l’a beaucoup effacé.

François Gremaud : “Je voudrais ce spectacle comme une justice rendue à mon frère. De fait, la moindre des choses. Je rêve de voir Christian comme un personnage de théâtre. Un lointain descendant d’Antigone qui n’a d’autre choix que de se tenir debout devant l’injustice. Un héros du quotidien, cousin de toutes ces personnes issues de minorités qui n’ont d’autre choix – et aujourd’hui encore moins que jamais – que de résister. Et qui nous prouvent que cela est possible. Mais je voudrais aussi ce spectacle joyeux. À l’image de mon frère qui, malgré les innombrables et quotidiennes difficultés, n’a jamais perdu sa si belle « vivacité ».”

François Gremaud ouvre un espace où voir, entendre, penser et être ensemble autrement devient possible. Pas seulement pour parler de résistance, mais pour la vivre en acte : dans la forme, dans le rythme, dans la manière d’être là. Apprendre à signer, par exemple, quelques mots que certains politiques voudraient invisibiliser ou interdire, c’est un acte poétique et politique, qui fait écho à d’autres luttes contre les formes d’oppression et d’invisibilisation. L’interdiction de la Langue des Signes pendant plus d’un siècle rappelle d’autres tentatives d’éradication de cultures minoritaires.

François Gremaud se tourne vers son propre frère Christian, Sourd, pour rendre justice à son héroïsme au quotidien dans un monde peu enclin à s’adapter à la différence. En duo avec son frère, qui le traduit en direct, Christian nous conte sa vie dans sa propre langue, la LSF, ainsi que les particularités et les combats de sa communauté. En tissant trois histoires parallèles – celle de la Langue des Signes, celle de Christian et celle de la création du spectacle – Mon Frère se veut à la fois un acte politique, un acte artistique, et un acte d’amour. Hors les murs au Théâtre du Rond-Point Paris.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h00 à 17h45

Le samedi 26 septembre 2026

de 20h30 à 22h15

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h45

Du mardi 22 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h15

Le samedi 19 septembre 2026

de 18h30 à 20h15

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h30 à 21h15

payant

Salle Jean Tardieu

Spectacle bilingue Langue des Signes Française et français parlé.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T21:15:00+02:00;2026-09-19T18:30:00+02:00_2026-09-19T20:15:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:45:00+02:00;2026-09-22T19:30:00+02:00_2026-09-22T21:15:00+02:00;2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T21:15:00+02:00;2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T21:15:00+02:00;2026-09-25T19:30:00+02:00_2026-09-25T21:15:00+02:00;2026-09-26T20:30:00+02:00_2026-09-26T22:15:00+02:00;2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:45:00+02:00

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS

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