François & Max Armanet présentent « Il était une fois le ciné Kung-Fu », Librairie Gallimard, Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Librairie Gallimard · Paris
Informations pratiques
François & Max Armanet présentent « Il était une fois le ciné Kung-Fu » Mercredi 23 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00
« Il y a un avant et un après Bruce Lee. »
À l’aube des années 1970, le cinéma a basculé dans une autre dimension avec l’irruption du cinéma de kung-fu. Porté par le légendaire Bruce Lee, ce genre, autrement nommé « western chinois », devient un véritable témoin culturel des films de combat.
Richement illustré par plus de 200 reproductions tirées des archives personnelles des auteurs, l’ouvrage retrace en images cette histoire palpitante.
François Armanet est journaliste et réalisateur. Il est l’auteur d’une quinzaine de livres, dont La Bande du Drugstore et Vous savez quoi ?
Max Armanet est journaliste. Il a écrit pour Le Nouvel Observateur et Libération, et a été directeur de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie.
Venez découvrir « Il était une fois le ciné Kung-Fu » publié aux Éditions Flammarion.
Photographie © Stéphane Lavoué
Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-francois-max-armanet-presentent-il-etait-une-fois-le-cine-kung-fu-1998636854634 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782080145888-il-etait-une-fois-le-cine-kung-fu-max-armanet-francois-armanet/ »}]
« Il y a un avant et un après Bruce Lee. » À l’aube des années 1970, le cinéma a basculé dans une autre dimension avec l’irruption du cinéma de kung-fu. Porté par le légendaire Bruc … Rencontre-Dédicace
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026