François & Max Armanet présentent « Il était une fois le ciné Kung-Fu », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

François & Max Armanet présentent « Il était une fois le ciné Kung-Fu » Mercredi 23 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T23:59:00+02:00

« Il y a un avant et un après Bruce Lee. »

À l’aube des années 1970, le cinéma a basculé dans une autre dimension avec l’irruption du cinéma de kung-fu. Porté par le légendaire Bruce Lee, ce genre, autrement nommé « western chinois », devient un véritable témoin culturel des films de combat.

Richement illustré par plus de 200 reproductions tirées des archives personnelles des auteurs, l’ouvrage retrace en images cette histoire palpitante.

François Armanet est journaliste et réalisateur. Il est l’auteur d’une quinzaine de livres, dont La Bande du Drugstore et Vous savez quoi ?

Max Armanet est journaliste. Il a écrit pour Le Nouvel Observateur et Libération, et a été directeur de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie.

Venez découvrir « Il était une fois le ciné Kung-Fu » publié aux Éditions Flammarion.

Photographie © Stéphane Lavoué

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-francois-max-armanet-presentent-il-etait-une-fois-le-cine-kung-fu-1998636854634 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782080145888-il-etait-une-fois-le-cine-kung-fu-max-armanet-francois-armanet/ »}]

« Il y a un avant et un après Bruce Lee. » À l’aube des années 1970, le cinéma a basculé dans une autre dimension avec l’irruption du cinéma de kung-fu. Porté par le légendaire Bruc … Rencontre-Dédicace