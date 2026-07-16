François Wong Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement
vendredi 30 octobre 2026 · Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
François Wong
Vendredi 30 octobre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.
près y avoir séjourné de 2014 à 2020, Claire Bastier, poète et conteuse, s’est rendue à Jérusalem à plusieurs reprises depuis le 7 Octobre 2023, collectant les paroles et les sons du quotidien dans les communautés israélienne et palestinienne.
En ramenant chez nous ce matériau à la possibilité d’une interprétation, elle en soumet la densité à deux artistes improvisateurs que la tragédie du quotidien ne pétrifie pas, et qui décident de l’envisager par les moyens de l’improvisation vocale pour Catherine Jauniaux, ou de l’électro-acoustique pour François Wong.
C’est à l’initiative de ce dernier que cette expérience tente de composer avec les douleurs d’une guerre la possibilité d’un lendemain. L’art laisse parfois circuler ce que l’horreur a tétanisé. Ainsi naît l’espoir du jour d’après.
Claire Bastier voix, paroles
Catherine Jaunaux voix, instruments
François Wong dispositif électroacoustique, spatialisation .
Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.
L’événement François Wong Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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