François Wong Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

François Wong

Vendredi 30 octobre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

près y avoir séjourné de 2014 à 2020, Claire Bastier, poète et conteuse, s’est rendue à Jérusalem à plusieurs reprises depuis le 7 Octobre 2023, collectant les paroles et les sons du quotidien dans les communautés israélienne et palestinienne.





En ramenant chez nous ce matériau à la possibilité d’une interprétation, elle en soumet la densité à deux artistes improvisateurs que la tragédie du quotidien ne pétrifie pas, et qui décident de l’envisager par les moyens de l’improvisation vocale pour Catherine Jauniaux, ou de l’électro-acoustique pour François Wong.





C’est à l’initiative de ce dernier que cette expérience tente de composer avec les douleurs d’une guerre la possibilité d’un lendemain. L’art laisse parfois circuler ce que l’horreur a tétanisé. Ainsi naît l’espoir du jour d’après.









Claire Bastier voix, paroles

Catherine Jaunaux voix, instruments

François Wong dispositif électroacoustique, spatialisation .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

L’événement François Wong Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille