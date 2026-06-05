Frangy Delporte swing team, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

La Frangy Delporte Swing Team est un trio de jazz manouche basé en région parisienne.

Forgée au feu de l’authenticité et de la convivialité, la Swing Team n’a d’autre ambition que de revenir au plaisir premier de la musique : le partage !

Ici, point de démonstration gratuite ou de quête de performance : dans la Swing Team, on joue pour l’équipe et surtout pour le public, pour partager avec lui un swing manouche authentique dans sa simplicité, son énergie et sa sensibilité.

Le partage donne tout son sens à cette formation, dont la passion commune des trois membres pour le jazz manouche n’a d’égale que la diversité de leurs origines et de leurs parcours musicaux.

Line-up : Frangy Delporte : guitare ; Michel Mercier : guitare ; Brossard Clovis : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — La Frangy Delporte Swing Team, trio passionné, redonne vie au plaisir du partage musical avec un swing authentique et chaleureux.

Le dimanche 30 août 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 30 août 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-30T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T16:00:00+02:00;2026-08-30T17:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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