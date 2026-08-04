FRANK BEERMANN / ADAM LALOUM HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

FRANK BEERMANN / ADAM LALOUM

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:00:00

fin : 2027-06-04 22:00:00

Date(s) :

2027-06-04

Mahler s’éteint à Vienne le 18 mai 1911. Quelques jours plus tard, Thomas Mann, grand admirateur du compositeur, part pour Venise.

Il en tire la substance d’un chef-d’œuvre dont l’adaptation à l’écran par Visconti, Mort à Venise, boucle la boucle en faisant connaître au grand public la Symphonie n°5 de Mahler via son grandiose Adagietto. C’est aussi à Vienne que Paul Wittgenstein crée le Concerto pour la main gauche en 1932. Ravel a écrit pour le pianiste amputé du bras droit cette œuvre sauvagement virtuose, pleine de l’énergie parfois noire dont le compositeur a le secret. L’harmonie du duo formé par Frank Beermann et le Toulousain Adam Laloum amène l’Orchestre du Capitole à convier les artistes ensemble pour la troisième fois. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Mahler died in Vienna on May 18, 1911. A few days later, Thomas Mann, a great admirer of the composer, left for Venice.

L’événement FRANK BEERMANN / ADAM LALOUM Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE