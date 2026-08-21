FRAPAJAM en concert, Ancien prieuré de Vermeil, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

FRAPAJAM en concert Samedi 19 septembre, 20h30 Ancien prieuré de Vermeil Gard

Prix libre à partir de 8 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Frapajam en concert

FRAPAJAM est un collectif de huit musiciens professionnels qui vivent dans la région d’Alès. Ils viennent du jazz, du funk, du blues, du rock ou encore des musiques traditionnelles ou tziganes. Depuis 2021, de répétitions en résidences artistiques, ils se sont enrichis du répertoire des musiques populaires des Balkans et ont fait surgir un style original né des musiques actuelles et d’improvisations libres. Chose rare, tous ces musiciens composent et les arrangements sont faits collectivement, ce qui crée une grande cohérence tout en laissant la place aux improvisations de chacun.

Cette complicité de la contrebasse et des percussions, des guitares et de l’accordéon, des sax, de la trompette, de la flûte et des chants, façonne une musique tour à tour intense, douce, poétique, festive, dansante,… et terriblement joyeuse !

Andréas JOHNES : Contrebasse / Nicolas GIRARDIN : Batterie / Adrien TERRISSE : Accordéon / Fernando CABELLO : Guitares, Chant / Alexandre BARETTE : Sax Baryton / Richard HUET : Sax Alto, Soprano / Aubin PICARD : Trompette / Chant Anne LAURON : Flûtes, Chant.

Ancien prieuré de Vermeil 15 Place de Vermeil, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 0616623026 [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 80 41 54 »}]

Frapajam est un collectif musical festif et dansant mêlant musiques tziganes, latines et improvisations jazz