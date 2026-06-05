Informations pratiques

« Frazil » : atelier de modelage d’une case créole Samedi 19 septembre, 09h30 Artothèque de La Réunion La Réunion

Limité à 15 personnes, à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Atelier « FRAZIL »

Participez à un atelier d’initiation au modelage en terre, avec comme réalisation une preprésentation des cases créoles.

Un atelier en intérieur animé par l’association AH ! (Architecture et habitat).

Artothèque de La Réunion 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://artotheque-reunion.fr/ https://www.facebook.com/ArtothequedeLaReunion/ [{« type »: « phone », « value »: « 0262 81 77 60 »}] Fondée en 1991 par le Conseil Départemental, l’Artothèque joue un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain. Dans un contexte insulaire, elle met un point d’honneur à valoriser les artistes locaux ainsi que ceux issus des pays de la zone Océan Indien. L’Artothèque a réuni une collection de près de 3 000 œuvres originales datant des XXe et XXIe siècles.

L’Artothèque vous invite à vivre l’art au quotidien !

Avec son service de prêt ouvert à tous, les particuliers, les institutions publiques et privées peuvent accueillir chez eux des créations contemporaines et contribuer à la promotion des artistes de la collection. L’Artothèque propose également une offre culturelle et pédagogique à ses différents publics.

Atelier de modelage « FRAZIL » par AH ! (Architecture et habitat)

©lesud