Fred Nardin Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS

Fred Nardin Trio Jeudi 5 mars, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 22€ | Tarif Plein : 25€ | Tarif Réduit : 22€ | Tarif Plein : 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T19:30:00+01:00 – 2026-03-05T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T21:30:00+01:00 – 2026-03-05T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Pianiste incontournable de la scène jazz parisienne, Fred Nardin est l’équilibre parfait entre élégance et puissance de jeu. Lauréat du Prix Django Reinhardt 2016, cofondateur de l’Amazing Keystone Big Band (Victoire de la Musique), il accompagne également de grandes figures du jazz comme Cécile McLorin Salvant, Veronica Swift ou Stefano Di Battista. Depuis plusieurs années, Fred Nardin trace un parcours singulier, entre jazz et projets plus transversaux. Vous l’avez peut-être déjà aperçu sur les scènes des Zéniths, aux côtés de Pascal Obispo, dont il assure la direction musicale sur scène et signe les arrangements des derniers albums. Après avoir mis son talent au service des autres, Fred Nardin s’est consacré à l’écriture de Trio [+], un album d’une grâce folle, qu’il présente sur scène ce soir en compagnie de Viktor Nyberg à la contrebasse et Romain Sarron à la batterie. **Fred Nardin** / piano **Viktor Nyberg** / contrebasse **Romain Sarron** / batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

