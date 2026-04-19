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Fred Tolfey et son orgue de barbarie Parc Montsouris Paris

Fred Tolfey et son orgue de barbarie Parc Montsouris Paris

Fred Tolfey et son orgue de barbarie Parc Montsouris Paris dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Parc Montsouris

Adresse : 2, rue Gazan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Dans le cadre des Kiosque en fête, une animation qui surfe sur la bonne humeur, l’humour et l’émotion. Avec un répertoire de chansons bien connues du public, parfois inattendues, Fred dépoussière l’image désuète de l’orgue de barbarie, invitant aussi le public à chanter avec lui.

Chanson et karaoké à l’orgue de barbarie
Le dimanche 19 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan  75014 Paris


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