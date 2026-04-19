Fred Tolfey et son orgue de barbarie Parc Montsouris Paris
Fred Tolfey et son orgue de barbarie Parc Montsouris Paris dimanche 19 avril 2026.
Dans le cadre des Kiosque en fête, une animation qui surfe sur la bonne humeur, l’humour et l’émotion. Avec un répertoire de chansons bien connues du public, parfois inattendues, Fred dépoussière l’image désuète de l’orgue de barbarie, invitant aussi le public à chanter avec lui.
Chanson et karaoké à l’orgue de barbarie
Le dimanche 19 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T12:00:00+02:00
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
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