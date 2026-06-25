Tours

Fred Tousch Patrick De Valette Le Bateau dans la Rue

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-18 19:30:00

fin : 2026-11-18 23:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Pas le temps de naiser, voici la 2ème édition du Bateau dans la rue avec une soirée théââââtre messieurs dames. Au programme 2 troublions qu’on trépigne d’accueillir à bord

Apprenez à faire rire les Fées . C’est l’incroyable défi / diablerie théâtrale que vous lance Fred Tousch dans Enchanté.e. en vous conviant à une performance burlesque et iconoclaste d’un degré inégalé sur l’échelle de la rigolade. Il vous fait la promesse de solliciter vos imaginaires et vous retourner comme des crêpes pour vous faire aimer le carrelage.

Patrick de Valette est une grenade dégoupillée ! Ceux qui ont vu les Chiche Capon se souviennent qu’il était le plus dingue de la bande, le plus disponible pour les basses œuvres comiques ; un clochard qui vit parmi les bobos. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

No time to waste—here’s the 2nd edition of “Bateau dans la rue,” featuring a “theater” evening, ladies and gentlemen. On the program: two troublemakers we can’t wait to welcome on board:

L’événement Fred Tousch Patrick De Valette Le Bateau dans la Rue Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37