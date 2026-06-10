Frédéric François Le Forum Le Mans
Frédéric François Le Forum Le Mans samedi 20 mars 2027.
Le Mans
Frédéric François
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:00:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Retrouvez Frédéric François au Forum !
Après plus de 50 ans de carrière, Frédéric François reste une figure incontournable de la chanson francophone. Il revient sur scène pour une soirée pleine d’émotions, de souvenirs… et de grands classiques !
RDV au Forum le 20 mars 2027. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Come see Frédéric François at the Forum!
L’événement Frédéric François Le Mans a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Le Mans
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