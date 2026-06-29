Frédéric François Le Forum Le Mans
Frédéric François Le Forum Le Mans mardi 23 mars 2027.
Le Mans
Frédéric François
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23 20:30:00
fin : 2027-03-23
Date(s) :
2027-03-23
Retrouvez Un château de cartes au Forum !
“Un château de cartes”, la nouvelle création d’Hadrien Raccah, vous plonge dans une soirée où tout bascule…Une pièce captivante, rythmée, pleine de tension et de rebondissements… qui vous tient en haleine du début à la fin !
RDV Le 23 mars 2027 à 20h30 au Forum. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Check out A House of Cards at the Forum!
L’événement Frédéric François Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Le Mans
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