Frédéric François Le Forum Le Mans

Le Mans

Frédéric François

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:30:00

fin : 2027-03-23

Date(s) :

2027-03-23

Retrouvez Un château de cartes au Forum !

“Un château de cartes”, la nouvelle création d’Hadrien Raccah, vous plonge dans une soirée où tout bascule…Une pièce captivante, rythmée, pleine de tension et de rebondissements… qui vous tient en haleine du début à la fin !

RDV Le 23 mars 2027 à 20h30 au Forum. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Check out A House of Cards at the Forum!

L’événement Frédéric François Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Le Mans