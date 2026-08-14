Frederico Heliodoro, 10 ans à travers le monde au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Célébrant dix années d’un intense parcours international, Frederico Heliodoro présente une nouvelle étape de son chemin artistique à travers une tournée européenne avec de nouvelles compositions qui feront partie de son prochain album.

Musicien, compositeur, bassiste et multi-instrumentiste brésilien, Frederico a commencé sa relation avec la musique dès l’enfance. Depuis 2010, il a commencé à présenter son travail dans différents pays, et en 2016 il entame une nouvelle phase de sa carrière, marquée par une forte présence internationale et par des collaborations avec certains des grands noms de la musique contemporaine.

Au cours de cette trajectoire, Frederico a travaillé et partagé la scène avec des artistes tels que Milton Nascimento, Kurt Rosenwinkel, David Binney, Louis Cole et Zé Ibarra, naviguant entre la richesse de la musique brésilienne, la liberté du jazz et les nouveaux langages de la musique contemporaine.

Ses nouvelles compositions reflètent son moment actuel à Rio de Janeiro, notamment l’influence des lieux qui font aujourd’hui partie de son paysage : Leme, Gávea et Jardim Botânico. Sa musique transforme des expériences de voyage, des rencontres et des souvenirs en un univers sonore singulier, où composition et improvisation coexistent dans un dialogue permanent.

Cette tournée célèbre une décennie de découvertes à travers le monde : dix années de scènes, de rencontres, de collaborations et de transformations. Un voyage sonore entre le Brésil et le monde, entre tradition et avenir, entre composition et création spontanée.

Line-up : Frederico Heliodoro : basse ; Nathan Mollet : piano ; Noé Berne : basse ; Tao Ehrlich : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Musique brésilienne — Après dix ans de voyages musicaux autour du monde, Frederico Heliodoro revient avec de nouvelles compositions qui promettent d’enrichir son univers sonore.

Le samedi 03 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 03 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 27 à 34 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-04T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T19:30:00+02:00_2026-10-03T20:30:00+02:00;2026-10-03T21:30:00+02:00_2026-10-03T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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