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Frédérique, Le Banc Public Théâtre la Boussole Paris

Frédérique, Le Banc Public Théâtre la Boussole Paris

Frédérique, Le Banc Public Théâtre la Boussole Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Théâtre la Boussole

Adresse : 29 rue de Dunkerque

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : <p>Tarif -26 : 10€</p><p>Tarif réduit : 15€</p><p>Plein tarif catégorie 1 : 24€</p><p>Plein tarif carré or : 33€</p>

Dans un parc parisien, un banc pas tout à fait comme les autres : Frédérique. Elle observe les passants qui s’y arrêtent, un instant ou un peu plus longtemps. Au fil des rencontres, elle devient tour à tour témoin, complice discret ou simple spectatrice. Musicien de rue, philosophe sans domicile, amoureux, promeneur ou touriste… chacun apporte son histoire, ordinaire ou inattendue. Scène après scène, une galerie de personnages prend vie, entre humour et poésie.

Une pièce tendre et accessible à tous, qui célèbre la richesse des instants du quotidien.

Assis sur Frédérique, on ne fait jamais que passer… Mais parfois, on y laisse un bout de son histoire.
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h30 à 20h40
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h30 à 20h40
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h30 à 20h40
payant

Tarif -26 : 10€

Tarif réduit : 15€

Plein tarif catégorie 1 : 24€

Plein tarif carré or : 33€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T23:40:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T20:40:00+02:00;2026-06-10T19:30:00+02:00_2026-06-10T20:40:00+02:00;2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:40:00+02:00

Théâtre la Boussole 29 rue de Dunkerque  75010 Paris
https://www.theatrelaboussole.com/frédériquelebancpublic +33185080950


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