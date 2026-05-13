Frédérique, Le Banc Public Théâtre la Boussole Paris
Frédérique, Le Banc Public Théâtre la Boussole Paris mercredi 3 juin 2026.
Dans un parc parisien, un banc pas tout à fait comme les autres : Frédérique. Elle observe les passants qui s’y arrêtent, un instant ou un peu plus longtemps. Au fil des rencontres, elle devient tour à tour témoin, complice discret ou simple spectatrice. Musicien de rue, philosophe sans domicile, amoureux, promeneur ou touriste… chacun apporte son histoire, ordinaire ou inattendue. Scène après scène, une galerie de personnages prend vie, entre humour et poésie.
Une pièce tendre et accessible à tous, qui célèbre la richesse des instants du quotidien.
Assis sur Frédérique, on ne fait jamais que passer… Mais parfois, on y laisse un bout de son histoire.
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h30 à 20h40
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h30 à 20h40
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h30 à 20h40
payant
Tarif -26 : 10€
Tarif réduit : 15€
Plein tarif catégorie 1 : 24€
Plein tarif carré or : 33€
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T23:40:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:30:00+02:00_2026-06-03T20:40:00+02:00;2026-06-10T19:30:00+02:00_2026-06-10T20:40:00+02:00;2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:40:00+02:00
Théâtre la Boussole 29 rue de Dunkerque 75010 Paris
https://www.theatrelaboussole.com/frédériquelebancpublic +33185080950
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