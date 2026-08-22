Informations pratiques

Sète

FRÉDO L’ÉCOLO

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-08

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-08

Dans ce spectacle pédagogique, vous verrez la magie lumineuse et entendrez de beaux instruments comme le handpan, la shruti box, le tambour de bois.

Spectacle Musical et Poétique De 3 à 10 ans

L’avis du Théâtre de Poche : Quand l’écologie devient matière à rire…et à réfléchir. Frédérick Bédé réussit un spectacle à la fois drôle et intelligent, qui épingle avec humour nos contradictions écologiques. Un seul-en-scène vif, actuel et réjouissant.

La terre est fatiguée car elle a mal à ses 4 éléments : l’eau, le feu, la terre et l’air. Melle Dame Nature demande à Frédo l’écolo de soigner la Terre avec les enfants. La lumière et l’eau deviennent magiques, des fleurs poussent dans le cœur et Fredo ne manque pas d’air.

Dans ce spectacle pédagogique, vous verrez la magie lumineuse et entendrez de beaux instruments comme le handpan, la shruti box, le tambour de bois. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 27 22 07 31 ciefabulette@gmail.com

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English : FRÉDO L’ÉCOLO

In this educational show, you’ll see the magic of light and hear beautiful instruments such as the handpan, the shruti box, and the wooden drum.

L’événement FRÉDO L’ÉCOLO Sète a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau