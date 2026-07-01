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FredOgres de Barback en concert avec Clarisse Catarino à l’accordéon, Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare, Paris

dimanche 19 juillet 2026 · Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare · Paris

FredOgres de Barback en concert avec Clarisse Catarino à l’accordéon, Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare
Adresse
Allée de la Reine Marguerite, route de Suresnes 75016 Paris
Ville
75016 Paris

FredOgres de Barback en concert avec Clarisse Catarino à l’accordéon Dimanche 19 juillet, 17h00 Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

En vadrouille depuis 30 ans sur les routes – en tant qu’auteur-compositeur-interprète- chanteur et inventeur des choses inutiles au sein du groupe Les Ogres de Barback – Fredo, le touche-à-tout, profite d’une pause bien méritée du groupe familial et hyperactif pour se lancer dans un tour de chant. Il y reprend évidemment ses propres chansons des Ogres mais aussi certaines glanées auprès de ceux qui l’ont inspiré et / ou d’amis et compagnons de scène [Renaud, Georges Brassens, Pierre Perret, La Rue Kétanou, artistes réunionnais…]
En duo avec Clarisse Catarino, virtuose de l’accordéon [et accompagnatrice actuelle de Renaud], Fredo propose un spectacle, concert, tour de chant, gala… – appelez-ça comme vous le voulez – où se mêlent chansons, textes parlés, improvisations, bonne humeur… articulés autour de ce qui reste perpétuellement son moteur : le contact humain.

FredOgres de Barback Chant, guitare
Clarisse Catarino Accordéon

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Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite, route de Suresnes 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 0609566726 http://www.letheatredeverdure.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letheatredeverdure.com/agenda/155-FredOgres-de-Barback-en-concert-avec-Clarisse-Catarino-a-l-accordeon »}] [{« link »: « http://www.fredogres.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/fredogres/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,287 Followers, 114 Following, 31 Posts – See Instagram photos and videos from Fred (@fredogres) », « type »: « rich », « title »: « Fred (@fredogres) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/91479076_201562274624736_1714673896591982592_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4yNjIuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=wGecX-G_dvYQ7kNvwER3tGb&_nc_oc=AdpopK0BDruQNW8abUxRI6OoWvi2qRMfACHXrYH-ykYsds_8xIRcyJukAntOS9sfKio&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af93vRp-XkHRYorLMh3CJqnayah-CfgzOcNeZgBGgEaEQw&oe=6A2C6BC0 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/fredogres/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: « 

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FredOgres de Barback présente : « De mémoire d’Ogre! »

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