FredOgres de Barback en concert avec Clarisse Catarino à l’accordéon, Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare, Paris

Informations pratiques

FredOgres de Barback en concert avec Clarisse Catarino à l’accordéon Dimanche 19 juillet, 17h00 Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

En vadrouille depuis 30 ans sur les routes – en tant qu’auteur-compositeur-interprète- chanteur et inventeur des choses inutiles au sein du groupe Les Ogres de Barback – Fredo, le touche-à-tout, profite d’une pause bien méritée du groupe familial et hyperactif pour se lancer dans un tour de chant. Il y reprend évidemment ses propres chansons des Ogres mais aussi certaines glanées auprès de ceux qui l’ont inspiré et / ou d’amis et compagnons de scène [Renaud, Georges Brassens, Pierre Perret, La Rue Kétanou, artistes réunionnais…]

En duo avec Clarisse Catarino, virtuose de l’accordéon [et accompagnatrice actuelle de Renaud], Fredo propose un spectacle, concert, tour de chant, gala… – appelez-ça comme vous le voulez – où se mêlent chansons, textes parlés, improvisations, bonne humeur… articulés autour de ce qui reste perpétuellement son moteur : le contact humain.

FredOgres de Barback Chant, guitare

Clarisse Catarino Accordéon

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Théâtre de Verdure du jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite, route de Suresnes 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 0609566726 http://www.letheatredeverdure.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letheatredeverdure.com/agenda/155-FredOgres-de-Barback-en-concert-avec-Clarisse-Catarino-a-l-accordeon »}] [{« link »: « http://www.fredogres.com »}, {« link »: « http://www.facebook.com/fredogres/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,287 Followers, 114 Following, 31 Posts – See Instagram photos and videos from Fred (@fredogres) », « type »: « rich », « title »: « Fred (@fredogres) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/91479076_201562274624736_1714673896591982592_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4yNjIuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=wGecX-G_dvYQ7kNvwER3tGb&_nc_oc=AdpopK0BDruQNW8abUxRI6OoWvi2qRMfACHXrYH-ykYsds_8xIRcyJukAntOS9sfKio&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af93vRp-XkHRYorLMh3CJqnayah-CfgzOcNeZgBGgEaEQw&oe=6A2C6BC0 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/fredogres/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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FredOgres de Barback présente : « De mémoire d’Ogre! »