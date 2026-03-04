Free Angela, Les Colonnes, Blanquefort

Free Angela Lundi 9 mars, 20h15 Les Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T20:15:00+01:00 – 2026-03-09T21:57:00+01:00

Fin : 2026-03-09T20:15:00+01:00 – 2026-03-09T21:57:00+01:00

Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=UMQZX »}]

Unipop – L’histoire de la jeune professeure de philosophie Angela Davis, qui, en 1970, s’est retrouvée impliquée dans une tentative d’enlèvement qui a mal tourné et s’est soldée par une fusillade, … Les Colonnes Free Angela