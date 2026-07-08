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AGENDA · Maîche

Freedom beach Rue Saint-Michel Maîche

mercredi 8 juillet 2026 · Rue Saint-Michel · Maîche

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Rue Saint-Michel
Adresse
Parking de la salle des fêtes
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Maîche

Freedom beach

Rue Saint-Michel Parking de la salle des fêtes Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-08

Du sport, des jeux, du Fun !
Tournois sportifs, activités sportives encadrées, structures gonflables… Sans oublier buvette et petite restauration !   .

Rue Saint-Michel Parking de la salle des fêtes Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 65 54 68  manu.festigang@gmail.com

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English : Freedom beach

L’événement Freedom beach Maîche a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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