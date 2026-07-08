Freedom beach Rue Saint-Michel Maîche
mercredi 8 juillet 2026 · Rue Saint-Michel · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Freedom beach
Rue Saint-Michel Parking de la salle des fêtes Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 13:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-08
Du sport, des jeux, du Fun !
Tournois sportifs, activités sportives encadrées, structures gonflables… Sans oublier buvette et petite restauration ! .
Rue Saint-Michel Parking de la salle des fêtes Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 65 54 68 manu.festigang@gmail.com
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English : Freedom beach
L’événement Freedom beach Maîche a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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