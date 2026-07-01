Informations pratiques

Maîche

Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe

EHPAD Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Flûte, clarinette, cor et basson vous proposent de visiter les différentes cours d’Europe au XIXième siècle. .

EHPAD Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe

L’événement Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe Maîche a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER