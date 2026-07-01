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AGENDA · Maîche

Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe Maîche

jeudi 16 juillet 2026 · Maîche

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
EHPAD
Ville
25120 Maîche
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Maîche

Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe

EHPAD Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Flûte, clarinette, cor et basson vous proposent de visiter les différentes cours d’Europe au XIXième siècle.   .

EHPAD Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe

L’événement Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe Maîche a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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