AGENDA · Maîche
Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe Maîche
jeudi 16 juillet 2026 · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe
EHPAD Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Flûte, clarinette, cor et basson vous proposent de visiter les différentes cours d’Europe au XIXième siècle. .
EHPAD Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe
L’événement Musiques à Saint’Hipp En route pour le tour d’Europe Maîche a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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