Freedom Jazz Dance, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Freedom Jazz Dance Vendredi 18 décembre, 20h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T23:30:00+01:00

Un spectacle hommage à l’héritage jazz de Bordeaux

« Freedom Jazz Dance » est un bal scénique qui célèbre les 110 ans de l’arrivée du jazz à Bordeaux en 1917 et sa vocation première : une musique du mouvement, du partage et de la liberté.

Porté par l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux et ses invités, ce projet inédit fait dialoguer musique et corps dans une même énergie collective, où l’écoute, l’improvisation et l’interaction deviennent les moteurs d’une expérience artistique vivante.

Du swing au be-bop, des rythmes afro-cubains aux influences contemporaines, le spectacle traverse près d’un siècle de métamorphoses et rend hommage aux figures majeures du jazz à l’instar de Duke Ellington, John Coltrane, Nina Simone, Miles Davis ou encore Quincy Jones.

Direction : Pascal Lacombe

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/

Un spectacle présenté par l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux et ses invités spectacle jazz

Anthony Rojo