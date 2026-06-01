Freeson estival !, Place Saint Jean de Malte – Aix en Provence, Aix-en-Provence

Freeson estival ! Dimanche 21 juin, 20h00 Place Saint Jean de Malte – Aix en Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Cette année encore, Freeson, groupe de jazz vocal d’Aix en Provence, est heureux de participer à la fête de la musique organisée par la mairie de la ville en centre ville d’Aix.

Rendez vous Place Saint Jean de Malte!

À cette occasion, nous vous dévoilerons quelques extraits de notre nouveau répertoire et quelques membres de notre groupe vous réserverons quelques surprises!

Une soirée joyeuse et festive en perspective!

Place Saint Jean de Malte – Aix en Provence Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette année encore, Freeson, groupe de jazz vocal d’Aix en Provence, est heureux de participer à la fête de la musique organisée par la mairie de la ville en centre ville d’Aix.

© Gérard Moiton