Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes

Tignes

Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025

Tignes Le Lac Skate park Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Les samedi 19 et dimanche 20 juillet, Tignes accueille le Freestyle Tour powered by FISE.

.

Tignes Le Lac Skate park Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday July 19 and Sunday July 20, Tignes welcomes the Freestyle Tour powered by FISE.

L’événement Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information