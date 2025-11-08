Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes
Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes dimanche 19 juillet 2026.
Tignes
Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025
Tignes Le Lac Skate park Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Les samedi 19 et dimanche 20 juillet, Tignes accueille le Freestyle Tour powered by FISE.
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Tignes Le Lac Skate park Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net
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English :
On Saturday July 19 and Sunday July 20, Tignes welcomes the Freestyle Tour powered by FISE.
L’événement Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information
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