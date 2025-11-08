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Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes

Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes Le Lac Tignes dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Tignes Le Lac

Adresse : Skate park

Ville : 73320 Tignes

Département : Savoie

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Tignes

Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025

Tignes Le Lac Skate park Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Les samedi 19 et dimanche 20 juillet, Tignes accueille le Freestyle Tour powered by FISE.
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Tignes Le Lac Skate park Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40  information@tignes.net

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English :

On Saturday July 19 and Sunday July 20, Tignes welcomes the Freestyle Tour powered by FISE.

L’événement Freestyle Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information

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