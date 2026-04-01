Mountain Shaker été 2025 Tignes

Tignes

Festival Freestyle Mountain Shaker été 2026

Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Le Mountain Shaker est un festival qui regroupe plusieurs disciplines freestyle. Au programme du skate, du roller, de la trottinette sur un skatepark outdoor XL, du VTT, du trial, de la Pump Track, des shows, des concerts, des exposants…

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Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

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English : Mountain Shaker Freestyle Festival, Summer 2026

Mountain Shaker is a festival that brings together several freestyle disciplines. On the program: skateboarding, rollerblading, and scootering at an XL outdoor skatepark, mountain biking, trials, a pump track, shows, concerts, exhibitors…

L’événement Festival Freestyle Mountain Shaker été 2026 Tignes a été mis à jour le 2026-04-21 par Tignes Information