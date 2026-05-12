Les RDV des mercredis découverte de la Réserve naturelle de la Grande Sassière avec les gardes-animateurs Tignes
Les RDV des mercredis découverte de la Réserve naturelle de la Grande Sassière avec les gardes-animateurs Tignes mercredi 8 juillet 2026.
Tignes
Les RDV des mercredis découverte de la Réserve naturelle de la Grande Sassière avec les gardes-animateurs
Parking du Saut Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Cet été, les gardes-animateurs vous donnent RDV les mercredis de juillet/août pour une découverte de la réserve naturelle nationale de la Grande Sassière.
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Parking du Saut Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 06 60
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English :
This summer, our rangers will be on hand every Wednesday in July and August to show you around the Grande Sassière national nature reserve.
L’événement Les RDV des mercredis découverte de la Réserve naturelle de la Grande Sassière avec les gardes-animateurs Tignes a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National de la Vanoise
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