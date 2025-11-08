Xplore Film Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes
Xplore Film Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes mardi 21 juillet 2026.
Tignes
Xplore Film Tour Mountain Shaker été 2025
Amphithéâtre de Tignes le Lac Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-21
Rendez-vous le lundi 21 et le mardi 22 juillet à partir de 21h15 à l’amphithéâtre de Tignes Le Lac pour 2 soirées cinéma en plein air avec les montagnes en toile de fond.
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Amphithéâtre de Tignes le Lac Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40
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English :
Join us on Monday July 21 and Tuesday July 22 from 9:15pm at the Tignes Le Lac amphitheatre for 2 evenings of open-air cinema with the mountains as a backdrop.
L’événement Xplore Film Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information
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