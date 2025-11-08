Tignes

Xplore Film Tour Mountain Shaker été 2025

Amphithéâtre de Tignes le Lac Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous le lundi 21 et le mardi 22 juillet à partir de 21h15 à l’amphithéâtre de Tignes Le Lac pour 2 soirées cinéma en plein air avec les montagnes en toile de fond.

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Amphithéâtre de Tignes le Lac Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40

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English :

Join us on Monday July 21 and Tuesday July 22 from 9:15pm at the Tignes Le Lac amphitheatre for 2 evenings of open-air cinema with the mountains as a backdrop.

L’événement Xplore Film Tour Mountain Shaker été 2025 Tignes a été mis à jour le 2025-11-08 par Tignes Information