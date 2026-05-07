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Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière Tignes

Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière Tignes dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Chalet de la Sassière

Ville : 73320 Tignes

Département : Savoie

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tignes

Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière

Chalet de la Sassière Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Animation scientifique sur les marmottes alpines de la Réserve naturelle nationale de la Grande Sassière.
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Chalet de la Sassière Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 02 70 

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English :

Scientific animation on alpine marmots in the Grande Sassière National Nature Reserve.

L’événement Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière Tignes a été mis à jour le 2026-05-07 par Parc National de la Vanoise

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