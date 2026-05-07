Tignes

Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière

Chalet de la Sassière Tignes Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Animation scientifique sur les marmottes alpines de la Réserve naturelle nationale de la Grande Sassière.

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Chalet de la Sassière Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 02 70

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English :

Scientific animation on alpine marmots in the Grande Sassière National Nature Reserve.

L’événement Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière Tignes a été mis à jour le 2026-05-07 par Parc National de la Vanoise