Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière Tignes
Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière Tignes dimanche 12 juillet 2026.
Tignes
Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière
Chalet de la Sassière Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Animation scientifique sur les marmottes alpines de la Réserve naturelle nationale de la Grande Sassière.
.
Chalet de la Sassière Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 02 70
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English :
Scientific animation on alpine marmots in the Grande Sassière National Nature Reserve.
L’événement Vis ma vie de marmotte dans la Réserve naturelle de la Grande Sassière Tignes a été mis à jour le 2026-05-07 par Parc National de la Vanoise
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