French 79 + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes
French 79 + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes samedi 10 avril 2027.
French 79 + 1ère partie Samedi 10 avril 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 30€ | Carte Stereolux : 25€ | Abonné·e partenaire : 25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T23:00:00+02:00
Fin : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T23:00:00+02:00
En quatre albums, le marseillais s’est imposé comme l’un des nouveaux visages de la French Touch. un univers électronique singulier, inspiré autant de Satie et Jarre que de Air ou Daft Punk et qui lui a ouvert une carrière internationale. Producteur puissant et mélodiste hors pair, il est de retour pour conquérir le monde.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/french-79-1ere-partie-10042027-1800 »}]
+ 1ère partie Concert Electro
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